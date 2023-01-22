Яковкина (Лаппа-Старженецкая) Екатерина Александровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
avatar

Яковкина (Лаппа-Старженецкая) Екатерина Александровна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась Неизвестно, Вологда, город Вологда, Вологодская область

умерла 03.07.1871, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Мать
Лаппа-Старженецкая (Алабина) Елена Петровна05.03.1852 г.р.
Отец
Лаппа-Старженецкий Александр Павлович22.01.1848 г.р.
Супруги
Яковкин Иннокентий Иванович12.08.1881 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лаппа-Старженецкий Александр Павлович

Мать: Лаппа-Старженецкая (Алабина) Елена Петровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яковкин Иннокентий Иванович

Смерть
03.07.1871
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Мы используем куки для улучшения работы сайта.