Яковкина (Лаппа-Старженецкая) Екатерина Александровна
женский, родилась Неизвестно, Вологда, город Вологда, Вологодская область
умерла 03.07.1871, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
МатьЛаппа-Старженецкая (Алабина) Елена Петровна05.03.1852 г.р.
ОтецЛаппа-Старженецкий Александр Павлович22.01.1848 г.р.
Супруги
Яковкин Иннокентий Иванович12.08.1881 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.07.1871
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург