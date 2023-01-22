Алабина (Безобразова) Варвара Васильевна
женский, родилась 1822
умерла 1898
ОтецБезобразов Василий СергеевичНеизвестно г.р.
МатьБезобразова (Захарова) Мавра ФёдоровнаНеизвестно г.р.
Супруги
Алабин Пётр Владимирович29.08.1824 г.р.
Дети
Алабин Василий Петрович18.11.1850 г.р.
Лаппа-Старженецкая (Алабина) Елена Петровна05.03.1852 г.р.Показать еще 6
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Бракосочетание
17.02.1850
Рождение ребёнка
18.11.1850
Отец ребёнка: Алабин Пётр Владимирович
Рождение ребёнка
05.03.1852
Дочь: Лаппа-Старженецкая (Алабина) Елена Петровна
Отец ребёнка: Алабин Пётр Владимирович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Алабина Варвара Петровна
Отец ребёнка: Алабин Пётр Владимирович
Рождение ребёнка
03.08.1857
Сын: Алабин Иван Петрович
Отец ребёнка: Алабин Пётр Владимирович
Рождение ребёнка
26.09.1859
Отец ребёнка: Алабин Пётр Владимирович
Рождение ребёнка
04.12.1862
Дочь: Виланова (Алабина) Мария Петровна
Отец ребёнка: Алабин Пётр Владимирович
Рождение ребёнка
?.06.1864
Дочь: Алабина Ольга Петровна
Отец ребёнка: Алабин Пётр Владимирович
Рождение ребёнка
20.02.1866
Дочь: Щербачёва (Алабина) Александра Петровна
Отец ребёнка: Алабин Пётр Владимирович
Смерть
1898