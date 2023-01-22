Алабина (Безобразова) Варвара Васильевна 1822 — найти родственников по фамилии на Familio
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Алабина (Безобразова) Варвара Васильевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1822

умерла 1898

Отец
Безобразов Василий СергеевичНеизвестно г.р.
Мать
Безобразова (Захарова) Мавра ФёдоровнаНеизвестно г.р.
Супруги
Алабин Пётр Владимирович29.08.1824 г.р.
Дети
Алабин Василий Петрович18.11.1850 г.р.
Лаппа-Старженецкая (Алабина) Елена Петровна05.03.1852 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Безобразов Василий Сергеевич

Мать: Безобразова (Захарова) Мавра Фёдоровна

Бракосочетание
17.02.1850

Муж: Алабин Пётр Владимирович

Рождение ребёнка
18.11.1850

Сын: Алабин Василий Петрович

Отец ребёнка: Алабин Пётр Владимирович

Рождение ребёнка
05.03.1852

Дочь: Лаппа-Старженецкая (Алабина) Елена Петровна

Отец ребёнка: Алабин Пётр Владимирович

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Алабина Варвара Петровна

Отец ребёнка: Алабин Пётр Владимирович

Рождение ребёнка
03.08.1857

Сын: Алабин Иван Петрович

Отец ребёнка: Алабин Пётр Владимирович

Рождение ребёнка
26.09.1859

Сын: Алабин Андрей Петрович

Отец ребёнка: Алабин Пётр Владимирович

Рождение ребёнка
04.12.1862

Дочь: Виланова (Алабина) Мария Петровна

Отец ребёнка: Алабин Пётр Владимирович

Рождение ребёнка
?.06.1864

Дочь: Алабина Ольга Петровна

Отец ребёнка: Алабин Пётр Владимирович

Рождение ребёнка
20.02.1866

Дочь: Щербачёва (Алабина) Александра Петровна

Отец ребёнка: Алабин Пётр Владимирович

Смерть
1898

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