Алабина (Безобразова) Варвара Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смерти1898
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Бракосочетание
17.02.1850
Рождение ребёнка
18.11.1850
Отец ребёнка: Алабин Пётр Владимирович
Рождение ребёнка
05.03.1852
Дочь: Лаппа-Старженецкая Елена Петровна
Отец ребёнка: Алабин Пётр Владимирович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Алабина Варвара Петровна
Отец ребёнка: Алабин Пётр Владимирович
Рождение ребёнка
03.08.1857
Сын: Алабин Иван Петрович
Отец ребёнка: Алабин Пётр Владимирович
Рождение ребёнка
26.09.1859
Отец ребёнка: Алабин Пётр Владимирович
Рождение ребёнка
04.12.1862
Дочь: Виланова Мария Петровна
Отец ребёнка: Алабин Пётр Владимирович
Рождение ребёнка
?.06.1864
Дочь: Алабина Ольга Петровна
Отец ребёнка: Алабин Пётр Владимирович
Рождение ребёнка
20.02.1866
Дочь: Щербачёва Александра Петровна
Отец ребёнка: Алабин Пётр Владимирович
Смерть
1898