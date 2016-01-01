Алабина (Безобразова) Варвара Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алабина (Безобразова) Варвара Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

1898

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Безобразов Василий Сергеевич

Мать: Безобразова Мавра Фёдоровна

Бракосочетание
17.02.1850

Муж: Алабин Пётр Владимирович

Рождение ребёнка
18.11.1850

Сын: Алабин Василий Петрович

Отец ребёнка: Алабин Пётр Владимирович

Рождение ребёнка
05.03.1852

Дочь: Лаппа-Старженецкая Елена Петровна

Отец ребёнка: Алабин Пётр Владимирович

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Алабина Варвара Петровна

Отец ребёнка: Алабин Пётр Владимирович

Рождение ребёнка
03.08.1857

Сын: Алабин Иван Петрович

Отец ребёнка: Алабин Пётр Владимирович

Рождение ребёнка
26.09.1859

Сын: Алабин Андрей Петрович

Отец ребёнка: Алабин Пётр Владимирович

Рождение ребёнка
04.12.1862

Дочь: Виланова Мария Петровна

Отец ребёнка: Алабин Пётр Владимирович

Рождение ребёнка
?.06.1864

Дочь: Алабина Ольга Петровна

Отец ребёнка: Алабин Пётр Владимирович

Рождение ребёнка
20.02.1866

Дочь: Щербачёва Александра Петровна

Отец ребёнка: Алабин Пётр Владимирович

Смерть
1898
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