Безобразова (Захарова) Мавра Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
После 1820
Сын: Безобразов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Безобразов Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Алабина Варвара Васильевна
Отец ребёнка: Безобразов Василий Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно