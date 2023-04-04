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Вайсман Залман Эсель

Место рождения

Резекне, Rēzekne

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Вайсман Давид (Тевел)

Мать: Вайсман Доба-Лиска

Резекне, Rēzekne
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вайсман Абрам Ицик

Мать ребёнка: Вайсман Мирка

Резекне, Rēzekne
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вайсман Ханох

Мать ребёнка: Вайсман Мирка

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вайсман Мирка

Работа или профессия
Неизвестно
Trader
Рождение ребёнка
1867

Сын: Вайсман Янкель

Мать ребёнка: Вайсман Мирка

Резекне, Rēzekne
Рождение ребёнка
17.02.1882

Дочь: (Вайсман) Зисля-Гинда

Мать ребёнка: Вайсман Мирка

Резекне, Rēzekne
Смерть
Неизвестно
Резекне, Rēzekne

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