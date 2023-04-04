Вайсман Залман Эсель
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Вайсман Давид (Тевел)
Мать: Вайсман Доба-Лиска
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вайсман Абрам Ицик
Мать ребёнка: Вайсман Мирка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вайсман Ханох
Мать ребёнка: Вайсман Мирка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вайсман Мирка
Работа или профессия
Неизвестно
Trader
Рождение ребёнка
1867
Сын: Вайсман Янкель
Мать ребёнка: Вайсман Мирка
Рождение ребёнка
17.02.1882
Дочь: (Вайсман) Зисля-Гинда
Мать ребёнка: Вайсман Мирка
Смерть
Неизвестно