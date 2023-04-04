Вайсман Мирка
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вайсман Абрам Ицик
Отец ребёнка: Вайсман Залман Эсель
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вайсман Ханох
Отец ребёнка: Вайсман Залман Эсель
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вайсман Залман Эсель
Рождение ребёнка
1867
Сын: Вайсман Янкель
Отец ребёнка: Вайсман Залман Эсель
Рождение ребёнка
17.02.1882
Дочь: (Вайсман) Зисля-Гинда
Отец ребёнка: Вайсман Залман Эсель
Смерть
Неизвестно