Вайсман Мирка — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вайсман Мирка

Место рождения

Лудза, Ludzas novads

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Лудза, Ludzas novads
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вайсман Абрам Ицик

Отец ребёнка: Вайсман Залман Эсель

Резекне, Rēzekne
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вайсман Ханох

Отец ребёнка: Вайсман Залман Эсель

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вайсман Залман Эсель

Рождение ребёнка
1867

Сын: Вайсман Янкель

Отец ребёнка: Вайсман Залман Эсель

Резекне, Rēzekne
Рождение ребёнка
17.02.1882

Дочь: (Вайсман) Зисля-Гинда

Отец ребёнка: Вайсман Залман Эсель

Резекне, Rēzekne
Смерть
Неизвестно

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