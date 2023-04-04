Вайсман Доба-Лиска
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Сын: Вайсман Залман Эсель
Отец ребёнка: Вайсман Давид (Тевел)
Рождение ребёнка
1848
Сын: Вайсман Михель Давид
Отец ребёнка: Вайсман Давид (Тевел)
Рождение ребёнка
1856
Сын: Вайсман Ури Авсей
Отец ребёнка: Вайсман Давид (Тевел)
Рождение ребёнка
?.09.1861
Сын: Вайсман Мендель
Отец ребёнка: Вайсман Давид (Тевел)
Рождение ребёнка
1865
Дочь: (Вайсман) Итка
Отец ребёнка: Вайсман Давид (Тевел)
Рождение ребёнка
1871
Сын: Вайсман Хаим
Отец ребёнка: Вайсман Давид (Тевел)
Рождение ребёнка
1873
Дочь: (Вайсман) Ривка
Отец ребёнка: Вайсман Давид (Тевел)
Рождение ребёнка
03.01.1874
Сын: Вайсман Бенцион
Отец ребёнка: Вайсман Давид (Тевел)
Рождение ребёнка
01.05.1874
Дочь: Фельдман (Вайсман) Шая Ита
Отец ребёнка: Вайсман Давид (Тевел)
Рождение ребёнка
09.03.1879
Дочь: (Вайсман) Фейге-Двейра
Отец ребёнка: Вайсман Давид (Тевел)
Смерть
Неизвестно