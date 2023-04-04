Вайсман Доба-Лиска — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вайсман Доба-Лиска

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Сын: Вайсман Залман Эсель

Отец ребёнка: Вайсман Давид (Тевел)

Резекне, Rēzekne
Рождение ребёнка
1848

Сын: Вайсман Михель Давид

Отец ребёнка: Вайсман Давид (Тевел)

Резекне, Rēzekne
Рождение ребёнка
1856

Сын: Вайсман Ури Авсей

Отец ребёнка: Вайсман Давид (Тевел)

Резекне, Rēzekne
Рождение ребёнка
?.09.1861

Сын: Вайсман Мендель

Отец ребёнка: Вайсман Давид (Тевел)

Резекне, Rēzekne
Рождение ребёнка
1865

Дочь: (Вайсман) Итка

Отец ребёнка: Вайсман Давид (Тевел)

Резекне, Rēzekne
Рождение ребёнка
1871

Сын: Вайсман Хаим

Отец ребёнка: Вайсман Давид (Тевел)

Резекне, Rēzekne
Рождение ребёнка
1873

Дочь: (Вайсман) Ривка

Отец ребёнка: Вайсман Давид (Тевел)

Рождение ребёнка
03.01.1874

Сын: Вайсман Бенцион

Отец ребёнка: Вайсман Давид (Тевел)

Резекне, Rēzekne
Рождение ребёнка
01.05.1874

Дочь: Фельдман (Вайсман) Шая Ита

Отец ребёнка: Вайсман Давид (Тевел)

Резекне, Rēzekne
Рождение ребёнка
09.03.1879

Дочь: (Вайсман) Фейге-Двейра

Отец ребёнка: Вайсман Давид (Тевел)

Резекне, Rēzekne
Смерть
Неизвестно

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