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Баяндин Тит Фадеевич

Место рождения

Рудаково, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

13.04.1789

Дата смерти

1844

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1789

Отец: Баяндин Фадей Степанович

Мать: Боталова Мария Ивановна

Рудаково, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Фонд № 13. Опись 1. Дело 239д - Ревизия (1795)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия

Рождение ребёнка
1813

Сын: Баяндин Алексей Титович

Мать ребёнка: Евдокия

Дмитриево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская сказка 1834
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Баяндина Евдокия Титовна

Мать ребёнка: Евдокия

Дмитриево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская сказка 1834
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Баяндина Гликерия Титовна

Мать ребёнка: Евдокия

Дмитриево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская сказка 1834
Рождение ребёнка
14.05.1818

Сын: Баяндин Тимофей Титович

Мать ребёнка: Евдокия

Рудаково, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК ,Ф.37, Оп.2, Д.271, С.429 - МК (1818)
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Баяндина Варвара Титовна

Мать ребёнка: Евдокия

Дмитриево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская сказка 1834
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Баяндина Ефимия Титовна

Мать ребёнка: Евдокия

Дмитриево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская сказка 1834
Рождение ребёнка
1833

Сын: Баяндин Захар Титович

Мать ребёнка: Евдокия

Дмитриево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская сказка 1834
Рождение ребёнка
1844

Сын: Баяндин Василий Титович

Мать ребёнка: Евдокия

Дмитриево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК, Фонд № 111, Оп.1, Д. 2265 - Ревизская сказка 1850 года июля 1 дня Пермской губернии Соликамского уезда села Архангельского помещицы графини Н.П. Строгановой о состоящих крестьянах Фонд № 111. О... Показать все
Смерть
1844
Дмитриево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК, Фонд № 111, Оп.1, Д. 2265 - Ревизская сказка 1850 года июля 1 дня Пермской губернии Соликамского уезда села Архангельского помещицы графини Н.П. Строгановой о состоящих крестьянах

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