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Баяндин Алексей Титович

Место рождения

Дмитриево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1813

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Баяндин Тит Фадеевич

Мать: Евдокия

Дмитриево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская сказка 1834
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Герасимовна

ГАПК, Фонд № 111, Оп.1, Д. 2265 - Ревизская сказка 1850 года июля 1 дня Пермской губернии Соликамского уезда села Архангельского помещицы графини Н.П. Строгановой о состоящих крестьянах
Рождение ребёнка
1837

Сын: Баяндин Севастьян Алексеевич

Мать ребёнка: Екатерина Герасимовна

Дмитриево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК, Фонд № 111, Оп.1, Д. 2265 - Ревизская сказка 1850 года июля 1 дня Пермской губернии Соликамского уезда села Архангельского помещицы графини Н.П. Строгановой о состоящих крестьянах Фонд № 111. О... Показать все
Смерть
После 1858
Дмитриево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Фонд № 111. Оп.1. Д. 2328 - Ревизия (1858)

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