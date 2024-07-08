Баяндин Алексей Титович
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Баяндин Тит Фадеевич
Мать: Евдокия
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская сказка 1834
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Герасимовна
ГАПК, Фонд № 111, Оп.1, Д. 2265 - Ревизская сказка 1850 года июля 1 дня Пермской губернии Соликамского уезда села Архангельского помещицы графини Н.П. Строгановой о состоящих крестьянах
Рождение ребёнка
1837
Сын: Баяндин Севастьян Алексеевич
Мать ребёнка: Екатерина Герасимовна
ГАПК, Фонд № 111, Оп.1, Д. 2265 - Ревизская сказка 1850 года июля 1 дня Пермской губернии Соликамского уезда села Архангельского помещицы графини Н.П. Строгановой о состоящих крестьянах Фонд № 111. О... Показать все
Смерть
После 1858
Фонд № 111. Оп.1. Д. 2328 - Ревизия (1858)