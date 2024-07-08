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Баяндин Севастьян Алексеевич

Место рождения

Дмитриево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Баяндин Алексей Титович

Мать: Екатерина Герасимовна

Дмитриево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК, Фонд № 111, Оп.1, Д. 2265 - Ревизская сказка 1850 года июля 1 дня Пермской губернии Соликамского уезда села Архангельского помещицы графини Н.П. Строгановой о состоящих крестьянах Фонд № 111. О... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феодосия Михайловна

Фонд № 111. Оп.1. Д. 2328 - Ревизия (1858)
Рождение ребёнка
1855

Сын: Баяндин Яков Севастьянович

Мать ребёнка: Феодосия Михайловна

Дмитриево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Фонд № 111. Оп.1. Д. 2328 - Ревизия (1858)
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Баяндина Анастасия Севастьяновна

Мать ребёнка: Феодосия Михайловна

Дмитриево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Фонд № 111. Оп.1. Д. 2328 - Ревизия (1858)
Смерть
Неизвестно

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