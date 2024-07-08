Баяндин Севастьян Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Баяндин Алексей Титович
Мать: Екатерина Герасимовна
ГАПК, Фонд № 111, Оп.1, Д. 2265 - Ревизская сказка 1850 года июля 1 дня Пермской губернии Соликамского уезда села Архангельского помещицы графини Н.П. Строгановой о состоящих крестьянах Фонд № 111. О... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феодосия Михайловна
Фонд № 111. Оп.1. Д. 2328 - Ревизия (1858)
Рождение ребёнка
1855
Сын: Баяндин Яков Севастьянович
Мать ребёнка: Феодосия Михайловна
Фонд № 111. Оп.1. Д. 2328 - Ревизия (1858)
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Баяндина Анастасия Севастьяновна
Мать ребёнка: Феодосия Михайловна
Фонд № 111. Оп.1. Д. 2328 - Ревизия (1858)
Смерть
Неизвестно