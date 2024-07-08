Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смертиС 1834 по 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Баяндин Тит Фадеевич
Рождение ребёнка
1813
Отец ребёнка: Баяндин Тит Фадеевич
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская сказка 1834
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Баяндина Евдокия Титовна
Отец ребёнка: Баяндин Тит Фадеевич
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская сказка 1834
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Баяндина Гликерия Титовна
Отец ребёнка: Баяндин Тит Фадеевич
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская сказка 1834
Рождение ребёнка
14.05.1818
Отец ребёнка: Баяндин Тит Фадеевич
Рудаково, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК ,Ф.37, Оп.2, Д.271, С.429 - МК (1818)
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Баяндина Варвара Титовна
Отец ребёнка: Баяндин Тит Фадеевич
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская сказка 1834
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Баяндина Ефимия Титовна
Отец ребёнка: Баяндин Тит Фадеевич
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская сказка 1834
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Баяндин Тит Фадеевич
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская сказка 1834
Смерть
С 1834 по 1850
ГАПК, Фонд № 111, Оп.1, Д. 2265 - Ревизская сказка 1850 года июля 1 дня Пермской губернии Соликамского уезда села Архангельского помещицы графини Н.П. Строгановой о состоящих крестьянах
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Баяндин Тит Фадеевич
ГАПК, Фонд № 111, Оп.1, Д. 2265 - Ревизская сказка 1850 года июля 1 дня Пермской губернии Соликамского уезда села Архангельского помещицы графини Н.П. Строгановой о состоящих крестьянах Фонд № 111. О... Показать все