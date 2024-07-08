Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

С 1834 по 1850

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баяндин Тит Фадеевич

Рождение ребёнка
1813

Сын: Баяндин Алексей Титович

Отец ребёнка: Баяндин Тит Фадеевич

Дмитриево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская сказка 1834
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Баяндина Евдокия Титовна

Отец ребёнка: Баяндин Тит Фадеевич

Дмитриево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская сказка 1834
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Баяндина Гликерия Титовна

Отец ребёнка: Баяндин Тит Фадеевич

Дмитриево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская сказка 1834
Рождение ребёнка
14.05.1818

Сын: Баяндин Тимофей Титович

Отец ребёнка: Баяндин Тит Фадеевич

Рудаково, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК ,Ф.37, Оп.2, Д.271, С.429 - МК (1818)
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Баяндина Варвара Титовна

Отец ребёнка: Баяндин Тит Фадеевич

Дмитриево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская сказка 1834
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Баяндина Ефимия Титовна

Отец ребёнка: Баяндин Тит Фадеевич

Дмитриево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская сказка 1834
Рождение ребёнка
1833

Сын: Баяндин Захар Титович

Отец ребёнка: Баяндин Тит Фадеевич

Дмитриево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская сказка 1834
Смерть
С 1834 по 1850
Дмитриево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК, Фонд № 111, Оп.1, Д. 2265 - Ревизская сказка 1850 года июля 1 дня Пермской губернии Соликамского уезда села Архангельского помещицы графини Н.П. Строгановой о состоящих крестьянах
Рождение ребёнка
1844

Сын: Баяндин Василий Титович

Отец ребёнка: Баяндин Тит Фадеевич

Дмитриево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК, Фонд № 111, Оп.1, Д. 2265 - Ревизская сказка 1850 года июля 1 дня Пермской губернии Соликамского уезда села Архангельского помещицы графини Н.П. Строгановой о состоящих крестьянах Фонд № 111. О... Показать все

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