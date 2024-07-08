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Баяндин Захар Титович

Место рождения

Дмитриево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1833

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Отец

1789 г.р.

Мать

1793 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Баяндин Тит Фадеевич

Мать: Евдокия

Дмитриево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская сказка 1834
Смерть
После 1858
ГАПК, Фонд № 111, Оп.1, Д. 2265 - Ревизская сказка 1850 года июля 1 дня Пермской губернии Соликамского уезда села Архангельского помещицы графини Н.П. Строгановой о состоящих крестьянах Фонд № 111. О... Показать все

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