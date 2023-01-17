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Рябова Александра Исаева

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Место рождения

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

11.04.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1870

Отец: Исаев (рекрут , Однодворец) Михаил Исаевич

Мать: Исаева Дарья Матвеевна

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Воробьева Пелагея Рябова

Отец ребёнка: Рябов Евмений Григорьевич

Село Безобразовка
Бракосочетание
14.?.1894

Муж: Рябов Евмений Григорьевич

Рождение ребёнка
01.06.1897

Сын: Рябов Федор Евменьевич

Отец ребёнка: Рябов Евмений Григорьевич

Село Безобразовка
Рождение ребёнка
02.10.1899

Дочь: Устинья Евменьевна

Отец ребёнка: Рябов Евмений Григорьевич

Село Безобразовка
Рождение ребёнка
29.01.1901

Сын: Рябов Григорий Евменьевич

Отец ребёнка: Рябов Евмений Григорьевич

Село Безобразовка
Рождение ребёнка
28.07.1903

Дочь: Соломония Евменьевна

Отец ребёнка: Рябов Евмений Григорьевич

Село Безобразовка
Рождение ребёнка
16.07.1904

Сын: Рябов Илья Евменьевич

Отец ребёнка: Рябов Евмений Григорьевич

Село Безобразовка
Рождение ребёнка
26.10.1905

Дочь: Елизавета Евменьевна

Отец ребёнка: Рябов Евмений Григорьевич

Село Безобразовка
Рождение ребёнка
26.10.1906

Сын: Рябов Дмитрий Евменьевич

Отец ребёнка: Рябов Евмений Григорьевич

Село Безобразовка
Рождение ребёнка
23.03.1909

Сын: Рябов Гавриил Евменьевич

Отец ребёнка: Рябов Евмений Григорьевич

Село Безобразовка
Рождение ребёнка
19.02.1910

Сын: Рябов Вов Георгий Евменьевич

Отец ребёнка: Рябов Евмений Григорьевич

Село Безобразовка
Рождение ребёнка
25.05.1912

Дочь: Клавдия Евменьевна

Отец ребёнка: Рябов Евмений Григорьевич

Село Безобразовка
Смерть
Неизвестно
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