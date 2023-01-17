Рябова Александра Исаева
Место рождения
Дата рождения11.04.1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1870
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Воробьева Пелагея Рябова
Отец ребёнка: Рябов Евмений Григорьевич
Село Безобразовка
Бракосочетание
14.?.1894
Рождение ребёнка
01.06.1897
Отец ребёнка: Рябов Евмений Григорьевич
Село Безобразовка
Рождение ребёнка
02.10.1899
Дочь: Устинья Евменьевна
Отец ребёнка: Рябов Евмений Григорьевич
Село Безобразовка
Рождение ребёнка
29.01.1901
Сын: Рябов Григорий Евменьевич
Отец ребёнка: Рябов Евмений Григорьевич
Село Безобразовка
Рождение ребёнка
28.07.1903
Дочь: Соломония Евменьевна
Отец ребёнка: Рябов Евмений Григорьевич
Село Безобразовка
Рождение ребёнка
16.07.1904
Отец ребёнка: Рябов Евмений Григорьевич
Село Безобразовка
Рождение ребёнка
26.10.1905
Дочь: Елизавета Евменьевна
Отец ребёнка: Рябов Евмений Григорьевич
Село Безобразовка
Рождение ребёнка
26.10.1906
Отец ребёнка: Рябов Евмений Григорьевич
Село Безобразовка
Рождение ребёнка
23.03.1909
Отец ребёнка: Рябов Евмений Григорьевич
Село Безобразовка
Рождение ребёнка
19.02.1910
Сын: Рябов Вов Георгий Евменьевич
Отец ребёнка: Рябов Евмений Григорьевич
Село Безобразовка
Рождение ребёнка
25.05.1912
Дочь: Клавдия Евменьевна
Отец ребёнка: Рябов Евмений Григорьевич
Село Безобразовка
Смерть
Неизвестно