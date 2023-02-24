Воробьева Пелагея Рябова
Место рожденияСело Безобразовка
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Село Безобразовка
Бракосочетание
05.?.1910
Рождение ребёнка
14.06.1911
Сын: Воробьев Леонтий Андреевич
Отец ребёнка: Воробьев Андрей Тимофеевич
Рождение ребёнка
26.07.1913
Дочь: Анна Андреевна
Отец ребёнка: Воробьев Андрей Тимофеевич
Рождение ребёнка
01.04.1919
Дочь: Мария Андреевна
Отец ребёнка: Воробьев Андрей Тимофеевич
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно