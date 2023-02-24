Воробьева Пелагея Рябова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьева Пелагея Рябова

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Место рождения

Село Безобразовка

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Рябов Евмений Григорьевич

Мать: Рябова Александра Исаева

Село Безобразовка
Бракосочетание
05.?.1910

Муж: Воробьев Андрей Тимофеевич

Рождение ребёнка
14.06.1911

Сын: Воробьев Леонтий Андреевич

Отец ребёнка: Воробьев Андрей Тимофеевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
26.07.1913

Дочь: Анна Андреевна

Отец ребёнка: Воробьев Андрей Тимофеевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.04.1919

Дочь: Мария Андреевна

Отец ребёнка: Воробьев Андрей Тимофеевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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