Исаева Дарья Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти05.06.1915
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.04.1870
Дочь: Рябова Александра Исаева
Отец ребёнка: Исаев (рекрут , Однодворец) Михаил Исаевич
Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
05.06.1915
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область