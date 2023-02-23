Исаева Дарья Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исаева Дарья Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

05.06.1915

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.04.1870

Дочь: Рябова Александра Исаева

Отец ребёнка: Исаев (рекрут , Однодворец) Михаил Исаевич

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
05.06.1915
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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