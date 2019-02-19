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Рябов ВОВ Георгий Евменьевич

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Место рождения

Село Безобразовка

Дата рождения

19.02.1910

Дата смерти

?.03.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1910

Отец: Рябов Евмений Григорьевич

Мать: Рябова Александра Исаева

Село Безобразовка
Рождение ребёнка
01.02.1942

Сын: Рябов Владимир Егорович

Мать ребёнка: Рябова Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Егоровна

Мать ребёнка: Рябова Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рябов Александр Егорович

Мать ребёнка: Рябова Дарья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рябова Дарья Ивановна

Смерть
?.03.1942
Причина смерти: пропал без вести
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