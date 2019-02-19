Рябов ВОВ Георгий Евменьевич
Место рожденияСело Безобразовка
Дата рождения19.02.1910
Дата смерти?.03.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1910
Село Безобразовка
Рождение ребёнка
01.02.1942
Мать ребёнка: Рябова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Егоровна
Мать ребёнка: Рябова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Рябова Дарья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рябова Дарья Ивановна
Смерть
?.03.1942
Причина смерти: пропал без вести