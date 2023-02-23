Рябова Дарья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1916
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.02.1942
Отец ребёнка: Рябов Вов Георгий Евменьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Егоровна
Отец ребёнка: Рябов Вов Георгий Евменьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Рябов Вов Георгий Евменьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно