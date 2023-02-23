Рябова Дарья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябова Дарья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.02.1942

Сын: Рябов Владимир Егорович

Отец ребёнка: Рябов Вов Георгий Евменьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Егоровна

Отец ребёнка: Рябов Вов Георгий Евменьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рябов Александр Егорович

Отец ребёнка: Рябов Вов Георгий Евменьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рябов Вов Георгий Евменьевич

Смерть
Неизвестно
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