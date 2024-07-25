Ефим Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Павлов Павел Никитич\\Антонович
Мать: Евдокия Ильинична
Рождение ребёнка
1908
Сын: Василий Ефимович
Мать ребёнка: Татьяна Алимпиевна
Рождение ребёнка
1909
Сын: Иоанн
Мать ребёнка: Татьяна Алимпиевна
Рождение ребёнка
1910
Сын: Дмитрий
Мать ребёнка: Татьяна Алимпиевна
Смерть
Неизвестно