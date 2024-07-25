Ефим Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефим Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Павлов Павел Никитич\\Антонович

Мать: Евдокия Ильинична

Рождение ребёнка
1908

Сын: Василий Ефимович

Мать ребёнка: Татьяна Алимпиевна

Рождение ребёнка
1909

Сын: Иоанн

Мать ребёнка: Татьяна Алимпиевна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Дмитрий

Мать ребёнка: Татьяна Алимпиевна

Смерть
Неизвестно

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