Евдокия Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Матрона Павловна

Отец ребёнка: Павлов Павел Никитич\\Антонович

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Марья Павловна

Отец ребёнка: Павлов Павел Никитич\\Антонович

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Марья Павловна

Отец ребёнка: Павлов Павел Никитич\\Антонович

Рождение ребёнка
1872

Сын: Павлов Симеон Павлович

Отец ребёнка: Павлов Павел Никитич\\Антонович

Рождение ребёнка
1874

Сын: Александр Павлович

Отец ребёнка: Павлов Павел Никитич\\Антонович

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Агрипина Павловна

Отец ребёнка: Павлов Павел Никитич\\Антонович

Рождение ребёнка
1879

Сын: Ефим Павлович

Отец ребёнка: Павлов Павел Никитич\\Антонович

Рождение ребёнка
1883

Сын: Павлов Павел Павлович

Отец ребёнка: Павлов Павел Никитич\\Антонович

Рождение ребёнка
1887

Сын: Василий Павлович

Отец ребёнка: Павлов Павел Никитич\\Антонович

Смерть
Неизвестно

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