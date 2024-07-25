Евдокия Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Матрона Павловна
Отец ребёнка: Павлов Павел Никитич\\Антонович
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Марья Павловна
Отец ребёнка: Павлов Павел Никитич\\Антонович
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Марья Павловна
Отец ребёнка: Павлов Павел Никитич\\Антонович
Рождение ребёнка
1872
Отец ребёнка: Павлов Павел Никитич\\Антонович
Рождение ребёнка
1874
Сын: Александр Павлович
Отец ребёнка: Павлов Павел Никитич\\Антонович
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Агрипина Павловна
Отец ребёнка: Павлов Павел Никитич\\Антонович
Рождение ребёнка
1879
Сын: Ефим Павлович
Отец ребёнка: Павлов Павел Никитич\\Антонович
Рождение ребёнка
1883
Отец ребёнка: Павлов Павел Никитич\\Антонович
Рождение ребёнка
1887
Сын: Василий Павлович
Отец ребёнка: Павлов Павел Никитич\\Антонович
Смерть
Неизвестно