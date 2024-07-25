Павлов Павел Никитич\\Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Павлв Кузьма Иванович
Мать: Соломонида Корниловна
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Матрона Павловна
Мать ребёнка: Евдокия Ильинична
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Марья Павловна
Мать ребёнка: Евдокия Ильинична
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Марья Павловна
Мать ребёнка: Евдокия Ильинична
Рождение ребёнка
1872
Мать ребёнка: Евдокия Ильинична
Рождение ребёнка
1874
Сын: Александр Павлович
Мать ребёнка: Евдокия Ильинична
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Агрипина Павловна
Мать ребёнка: Евдокия Ильинична
Рождение ребёнка
1879
Сын: Ефим Павлович
Мать ребёнка: Евдокия Ильинична
Рождение ребёнка
1883
Мать ребёнка: Евдокия Ильинична
Рождение ребёнка
1887
Сын: Василий Павлович
Мать ребёнка: Евдокия Ильинична
Смерть
Неизвестно