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Павлов Павел Никитич\\Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Павлв Кузьма Иванович

Мать: Соломонида Корниловна

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Матрона Павловна

Мать ребёнка: Евдокия Ильинична

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Марья Павловна

Мать ребёнка: Евдокия Ильинична

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Марья Павловна

Мать ребёнка: Евдокия Ильинична

Рождение ребёнка
1872

Сын: Павлов Симеон Павлович

Мать ребёнка: Евдокия Ильинична

Рождение ребёнка
1874

Сын: Александр Павлович

Мать ребёнка: Евдокия Ильинична

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Агрипина Павловна

Мать ребёнка: Евдокия Ильинична

Рождение ребёнка
1879

Сын: Ефим Павлович

Мать ребёнка: Евдокия Ильинична

Рождение ребёнка
1883

Сын: Павлов Павел Павлович

Мать ребёнка: Евдокия Ильинична

Рождение ребёнка
1887

Сын: Василий Павлович

Мать ребёнка: Евдокия Ильинична

Смерть
Неизвестно

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