Фурсов Алексей Николаевич
Место рождения
Дата рождения07.09.1949
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1949
Рождение ребёнка
28.08.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фурсова Галина Николаевна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
20.09.1977
Дочь: Добрянская Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Фурсова Галина Николаевна
Рождение ребёнка
13.01.1983
Сын: Фурсов Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Фурсова Галина Николаевна