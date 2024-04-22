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Фурсов Алексей Николаевич

Место рождения

Прямица, Кирсановский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

07.09.1949

Пол

Мужской

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1949

Отец: Фурсов Николай Константинович

Мать: Данилкина Надежда Степановна

Прямица, Кирсановский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
28.08.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фурсова Галина Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
20.09.1977

Дочь: Добрянская Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Фурсова Галина Николаевна

Рождение ребёнка
13.01.1983

Сын: Фурсов Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Фурсова Галина Николаевна

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