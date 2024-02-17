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Фурсова Галина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.11.1953

Пол

Женский

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1953

Отец: Николаев Николай Васильевич

Мать: Николаева Юлия Петровна

Рождение ребёнка
28.08.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фурсов Алексей Николаевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
20.09.1977

Дочь: Добрянская Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Фурсов Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
13.01.1983

Сын: Фурсов Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Фурсов Алексей Николаевич

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