Фурсова Галина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.11.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1953
Рождение ребёнка
28.08.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фурсов Алексей Николаевич
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
20.09.1977
Дочь: Добрянская Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Фурсов Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
13.01.1983
Сын: Фурсов Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Фурсов Алексей Николаевич