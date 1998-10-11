Николаева Юлия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаева Юлия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.1929

Дата смерти

11.10.1998

Пол

Женский

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1929

Отец: Лучкин Петр Иванович

Мать: Лучкина Анна

Рождение ребёнка
02.11.1953

Дочь: Фурсова Галина Николаевна

Отец ребёнка: Николаев Николай Васильевич

Рождение ребёнка
29.06.1956

Дочь: Княжевская Евгения Николаевна

Отец ребёнка: Николаев Николай Васильевич

Смерть
11.10.1998
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