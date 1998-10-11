Николаева Юлия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.09.1929
Дата смерти11.10.1998
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1929
Отец: Лучкин Петр Иванович
Мать: Лучкина Анна
Рождение ребёнка
02.11.1953
Дочь: Фурсова Галина Николаевна
Отец ребёнка: Николаев Николай Васильевич
Рождение ребёнка
29.06.1956
Дочь: Княжевская Евгения Николаевна
Отец ребёнка: Николаев Николай Васильевич
Смерть
11.10.1998