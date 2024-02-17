Лучкина Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лучкина Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Капралова (Лучкина) Евгения Петровна

Отец ребёнка: Лучкин Петр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Капралова Евгения Петровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
10.09.1929

Дочь: Николаева Юлия Петровна

Отец ребёнка: Лучкин Петр Иванович

Смерть
Неизвестно

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