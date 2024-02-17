Лучкина Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Капралова (Лучкина) Евгения Петровна
Отец ребёнка: Лучкин Петр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Капралова Евгения Петровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
10.09.1929
Дочь: Николаева Юлия Петровна
Отец ребёнка: Лучкин Петр Иванович
Смерть
Неизвестно