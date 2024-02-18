Капралова (Лучкина) Евгения Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капралова (Лучкина) Евгения Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лучкин Петр Иванович

Мать: Лучкина Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Капралов Сергей Александрович

Отец ребёнка: Капралов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Капралов Александр

Рождение ребёнка
24.05.1963

Дочь: Лысых (Капралова) Надежда Александровна

Отец ребёнка: Капралов Александр

Смерть
Неизвестно

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