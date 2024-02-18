Капралова (Лучкина) Евгения Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лучкин Петр Иванович
Мать: Лучкина Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Капралов Сергей Александрович
Отец ребёнка: Капралов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Капралов Александр
Рождение ребёнка
24.05.1963
Дочь: Лысых (Капралова) Надежда Александровна
Отец ребёнка: Капралов Александр
Смерть
Неизвестно