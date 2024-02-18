Капралов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Капралов Сергей Александрович
Мать ребёнка: Капралова (Лучкина) Евгения Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.05.1963
Дочь: Лысых (Капралова) Надежда Александровна
Мать ребёнка: Капралова (Лучкина) Евгения Петровна
Смерть
Неизвестно