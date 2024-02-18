Капралов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капралов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Капралов Сергей Александрович

Мать ребёнка: Капралова (Лучкина) Евгения Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Капралова (Лучкина) Евгения Петровна

Рождение ребёнка
24.05.1963

Дочь: Лысых (Капралова) Надежда Александровна

Мать ребёнка: Капралова (Лучкина) Евгения Петровна

Смерть
Неизвестно

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