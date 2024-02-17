Добрянская (Фурсова) Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добрянская (Фурсова) Анна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1977

Пол

Женский

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1977

Отец: Фурсов Алексей Николаевич

Мать: Фурсова Галина Николаевна

Рождение ребёнка
25.02.1998

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Васильев Владимир Геннадьевич

Рождение ребёнка
17.01.2017

Сын: Добрянский Семён Романович

Отец ребёнка: Добрянский Роман Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Владимир Геннадьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Добрянский Роман Сергеевич

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