Потылицын Василий Евлампиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потылицын Василий Евлампиев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Потылицын Евлампий Антонов

Мать: Матрена Дмитриева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агрипена Андреева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Яковлева

Рождение ребёнка
1775

Дочь: (Потылицына) Елена Васильева

Мать ребёнка: Параскева Яковлева

Рождение ребёнка
1777

Дочь: (Потылицын) Соломея Васильева

Мать ребёнка: Параскева Яковлева

Рождение ребёнка
1785

Сын: Потылицын Терентий Евлампиев

Мать ребёнка: Агрипена Андреева

Рождение ребёнка
1786

Сын: Потылицын Ерофей Всильев

Мать ребёнка: Агрипена Андреева

Рождение ребёнка
1790

Сын: Потылицын Степан Васильев

Мать ребёнка: Агрипена Андреева

Смерть
Неизвестно

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