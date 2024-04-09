Потылицын Василий Евлампиев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: Потылицын Евлампий Антонов
Мать: Матрена Дмитриева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агрипена Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Яковлева
Рождение ребёнка
1775
Дочь: (Потылицына) Елена Васильева
Мать ребёнка: Параскева Яковлева
Рождение ребёнка
1777
Дочь: (Потылицын) Соломея Васильева
Мать ребёнка: Параскева Яковлева
Рождение ребёнка
1785
Сын: Потылицын Терентий Евлампиев
Мать ребёнка: Агрипена Андреева
Рождение ребёнка
1786
Мать ребёнка: Агрипена Андреева
Рождение ребёнка
1790
Сын: Потылицын Степан Васильев
Мать ребёнка: Агрипена Андреева
Смерть
Неизвестно