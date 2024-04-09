Агрипена Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1785
Сын: Потылицын Терентий Евлампиев
Отец ребёнка: Потылицын Василий Евлампиев
Рождение ребёнка
1786
Отец ребёнка: Потылицын Василий Евлампиев
Рождение ребёнка
1790
Сын: Потылицын Степан Васильев
Отец ребёнка: Потылицын Василий Евлампиев
Смерть
Неизвестно