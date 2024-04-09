Агрипена Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агрипена Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потылицын Василий Евлампиев

Рождение ребёнка
1785

Сын: Потылицын Терентий Евлампиев

Отец ребёнка: Потылицын Василий Евлампиев

Рождение ребёнка
1786

Сын: Потылицын Ерофей Всильев

Отец ребёнка: Потылицын Василий Евлампиев

Рождение ребёнка
1790

Сын: Потылицын Степан Васильев

Отец ребёнка: Потылицын Василий Евлампиев

Смерть
Неизвестно

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