Матрена Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1724

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потылицын Евлампий Антонов

Рождение ребёнка
1751

Сын: Потылицын Василий Евлампиев

Отец ребёнка: Потылицын Евлампий Антонов

Рождение ребёнка
1763

Дочь: (Потылицын) Агрипена Евлампиева

Отец ребёнка: Потылицын Евлампий Антонов

Рождение ребёнка
1764

Сын: Потылицын Егор Евлампиев

Отец ребёнка: Потылицын Евлампий Антонов

Рождение ребёнка
1766

Сын: Потылицын Григорей Евлампиев

Отец ребёнка: Потылицын Евлампий Антонов

Смерть
Неизвестно

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