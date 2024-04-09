Матрена Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1724
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1751
Сын: Потылицын Василий Евлампиев
Отец ребёнка: Потылицын Евлампий Антонов
Рождение ребёнка
1763
Дочь: (Потылицын) Агрипена Евлампиева
Отец ребёнка: Потылицын Евлампий Антонов
Рождение ребёнка
1764
Отец ребёнка: Потылицын Евлампий Антонов
Рождение ребёнка
1766
Сын: Потылицын Григорей Евлампиев
Отец ребёнка: Потылицын Евлампий Антонов
Смерть
Неизвестно