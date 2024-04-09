Потылицын Евлампий Антонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потылицын Евлампий Антонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1720

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: Потылицын Антон

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрена Дмитриева

Рождение ребёнка
1751

Сын: Потылицын Василий Евлампиев

Мать ребёнка: Матрена Дмитриева

Рождение ребёнка
1763

Дочь: (Потылицын) Агрипена Евлампиева

Мать ребёнка: Матрена Дмитриева

Рождение ребёнка
1764

Сын: Потылицын Егор Евлампиев

Мать ребёнка: Матрена Дмитриева

Рождение ребёнка
1766

Сын: Потылицын Григорей Евлампиев

Мать ребёнка: Матрена Дмитриева

Смерть
Неизвестно

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