Потылицын Евлампий Антонов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1720
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: Потылицын Антон
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрена Дмитриева
Рождение ребёнка
1751
Сын: Потылицын Василий Евлампиев
Мать ребёнка: Матрена Дмитриева
Рождение ребёнка
1763
Дочь: (Потылицын) Агрипена Евлампиева
Мать ребёнка: Матрена Дмитриева
Рождение ребёнка
1764
Мать ребёнка: Матрена Дмитриева
Рождение ребёнка
1766
Сын: Потылицын Григорей Евлампиев
Мать ребёнка: Матрена Дмитриева
Смерть
Неизвестно