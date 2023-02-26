Дмитрий Фёдоров
Место рожденияд.Ласьки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияОколо 1767
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1791
Сын: Евсигней Дмитриев
Мать ребёнка: Параскева Федосиева
Рождение ребёнка
06.11.1797
Сын: Михаил Дмитриев
Мать ребёнка: Мелания Иванова
д.Ласьки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.06.1798
Сын: Леонтий Дмитриев
Мать ребёнка: Параскева Федосиева
д.Ласьки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.09.1800
Сын: Григорий Дмитриев
Мать ребёнка: Мелания Иванова
д.Ласьки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
23.07.1808
Жена: Гликерия Емельянова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мелания Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Федосиева
Смерть
Неизвестно