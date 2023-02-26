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Дмитрий Фёдоров

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Место рождения

д.Ласьки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

Около 1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767

Отец: Фёдор

Мать: ?

д.Ласьки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1791

Сын: Евсигней Дмитриев

Мать ребёнка: Параскева Федосиева

Рождение ребёнка
06.11.1797

Сын: Михаил Дмитриев

Мать ребёнка: Мелания Иванова

д.Ласьки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.06.1798

Сын: Леонтий Дмитриев

Мать ребёнка: Параскева Федосиева

д.Ласьки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.09.1800

Сын: Григорий Дмитриев

Мать ребёнка: Мелания Иванова

д.Ласьки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
23.07.1808

Жена: Гликерия Емельянова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мелания Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Федосиева

Смерть
Неизвестно
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