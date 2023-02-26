Параскева Федосиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева Федосиева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1767 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1791

Сын: Евсигней Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Фёдоров

Рождение ребёнка
18.06.1798

Сын: Леонтий Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Фёдоров

д.Ласьки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрий Фёдоров

Смерть
Неизвестно
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