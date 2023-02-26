Параскева Федосиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1791
Сын: Евсигней Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Фёдоров
Рождение ребёнка
18.06.1798
Сын: Леонтий Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Фёдоров
д.Ласьки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитрий Фёдоров
Смерть
Неизвестно