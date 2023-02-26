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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1767
Сын: Дмитрий Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор
д.Ласьки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1770
Сын: Иван Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор
д.Житческие Старины
Рождение ребёнка
1772
Сын: Илья Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор
д.Ласьки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1775
Сын: Трофим Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор
д.Ласьки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1777
Дочь: Ирина Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор
д.Житческие Старины