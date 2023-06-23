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Кузьмина Акилина Павловна

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Место рождения

Болотово, Суковская волость, Коломенский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Болотово, Суковская волость, Коломенский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьмин Фёдор Никифорович

Отец ребёнка: Кузьмин Никифор Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузьмина Галина Никифоровна

Отец ребёнка: Кузьмин Никифор Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьмин Николай Никифорович

Отец ребёнка: Кузьмин Никифор Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьмин Сергей Никифорович

Отец ребёнка: Кузьмин Никифор Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьмин Александр Никифорович

Отец ребёнка: Кузьмин Никифор Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузьмина Наталья Никифоровна

Отец ребёнка: Кузьмин Никифор Кузьмич

Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Кузьмин Павел Никифорович

Отец ребёнка: Кузьмин Никифор Кузьмич

Болотово, Суковская волость, Коломенский уезд
Рождение ребёнка
11.10.1870 ст.

Сын: Кузьмин Иван Никифорович

Отец ребёнка: Кузьмин Никифор Кузьмич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Кузьмина Татьяна Никифоровна

Отец ребёнка: Кузьмин Никифор Кузьмич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно

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