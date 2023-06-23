Кузьмина Акилина Павловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьмин Фёдор Никифорович
Отец ребёнка: Кузьмин Никифор Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузьмина Галина Никифоровна
Отец ребёнка: Кузьмин Никифор Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьмин Николай Никифорович
Отец ребёнка: Кузьмин Никифор Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьмин Сергей Никифорович
Отец ребёнка: Кузьмин Никифор Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьмин Александр Никифорович
Отец ребёнка: Кузьмин Никифор Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузьмина Наталья Никифоровна
Отец ребёнка: Кузьмин Никифор Кузьмич
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Кузьмин Павел Никифорович
Отец ребёнка: Кузьмин Никифор Кузьмич
Рождение ребёнка
11.10.1870 ст.
Отец ребёнка: Кузьмин Никифор Кузьмич
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Кузьмина Татьяна Никифоровна
Отец ребёнка: Кузьмин Никифор Кузьмич
Смерть
Неизвестно