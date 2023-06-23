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Кузьмин Никифор Кузьмич

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Место рождения

Болотово, Суковская волость, Коломенский уезд

Дата рождения

03.06.1848 ст.

Дата смерти

16.06.1904 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1848 ст.

Отец: Козьма Иванов

Мать: Кузьмина Параскева Иванова

Болотово, Суковская волость, Коломенский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьмин Фёдор Никифорович

Мать ребёнка: Кузьмина Акилина Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузьмина Галина Никифоровна

Мать ребёнка: Кузьмина Акилина Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьмин Николай Никифорович

Мать ребёнка: Кузьмина Акилина Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьмин Сергей Никифорович

Мать ребёнка: Кузьмина Акилина Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьмин Александр Никифорович

Мать ребёнка: Кузьмина Акилина Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузьмина Наталья Никифоровна

Мать ребёнка: Кузьмина Акилина Павловна

Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Кузьмин Павел Никифорович

Мать ребёнка: Кузьмина Акилина Павловна

Болотово, Суковская волость, Коломенский уезд
Рождение ребёнка
11.10.1870 ст.

Сын: Кузьмин Иван Никифорович

Мать ребёнка: Кузьмина Акилина Павловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Кузьмина Татьяна Никифоровна

Мать ребёнка: Кузьмина Акилина Павловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
16.06.1904 ст.

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