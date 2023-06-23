Кузьмин Никифор Кузьмич
Место рождения
Дата рождения03.06.1848 ст.
Дата смерти16.06.1904 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1848 ст.
Отец: Козьма Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьмин Фёдор Никифорович
Мать ребёнка: Кузьмина Акилина Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузьмина Галина Никифоровна
Мать ребёнка: Кузьмина Акилина Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьмин Николай Никифорович
Мать ребёнка: Кузьмина Акилина Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьмин Сергей Никифорович
Мать ребёнка: Кузьмина Акилина Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьмин Александр Никифорович
Мать ребёнка: Кузьмина Акилина Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузьмина Наталья Никифоровна
Мать ребёнка: Кузьмина Акилина Павловна
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Кузьмин Павел Никифорович
Мать ребёнка: Кузьмина Акилина Павловна
Рождение ребёнка
11.10.1870 ст.
Мать ребёнка: Кузьмина Акилина Павловна
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Кузьмина Татьяна Никифоровна
Мать ребёнка: Кузьмина Акилина Павловна
Смерть
16.06.1904 ст.