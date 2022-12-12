деревня Болотово, деревня Болотово, Горская волость, Коломенский уезд (на 1913) — Familio

Болотово

Горская волость, Коломенский уезд (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Коломенский уезд
4058Болотово, д. вл. и каз.при безымянной речке.3033109342427
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Московская губерния, Коломенский уезд, Горская волость
1528. Болотово, деревня бывшая государственная, дворов 102, жителей 596, 4 лавки

Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Коломенский уезд, Горская волость
Дер. Болотово3173114Церковно-приходская школа.
Коломенский уезд, Суковская волость
Дер. Болотово3012Московско-Казанская железная дорога, станция Юзеры. 3 542 чайных лавки.
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