Кузьмина Татьяна Никифоровна
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Кузьмин Никифор Кузьмич
Рождение ребёнка
22.04.1914
Сын: Достойнов Всеволод Александрович
Отец ребёнка: Достойнов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Достойнова Нина Александровна
Отец ребёнка: Достойнов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Достойнов Александр
Смерть
Неизвестно