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Кузьмина Татьяна Никифоровна

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Кузьмин Никифор Кузьмич

Мать: Кузьмина Акилина Павловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
22.04.1914

Сын: Достойнов Всеволод Александрович

Отец ребёнка: Достойнов Александр

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Достойнова Нина Александровна

Отец ребёнка: Достойнов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Достойнов Александр

Смерть
Неизвестно