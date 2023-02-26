Ильющенок Яков Фёдоров
Место рожденияд.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1761
Дата смерти28.02.1808
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Ильющенок Фёдор
Мать: Матрона Лавринова
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Христина (Харитина) Яковлева
Мать ребёнка: Мария Иванова
Рождение ребёнка
1782
Сын: Ильющенков Емельян Яковлев
Мать ребёнка: Мария Иванова
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1788
Сын: Ильющенков Григорий Яковлев
Мать ребёнка: Мария Иванова
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Булохова Евдокия (Авдотья) Яковлева
Мать ребёнка: Мария Иванова
Рождение ребёнка
05.12.1795
Дочь: Варвара ст
Мать ребёнка: Мария Иванова
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.02.1798
Сын: Алексей Яковлев
Мать ребёнка: Мария Иванова
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 14.03.1800
Дочь: Дария Яковлева
Мать ребёнка: Мария Иванова
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.05.1802
Дочь: Мавра Яковлева
Мать ребёнка: Мария Иванова
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Варвара Яковлева
Мать ребёнка: Мария Иванова
Смерть
28.02.1808
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: горячкою