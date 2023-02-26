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Ильющенок Яков Фёдоров

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Место рождения

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1761

Дата смерти

28.02.1808

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Ильющенок Фёдор

Мать: Матрона Лавринова

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Христина (Харитина) Яковлева

Мать ребёнка: Мария Иванова

Рождение ребёнка
1782

Сын: Ильющенков Емельян Яковлев

Мать ребёнка: Мария Иванова

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1788

Сын: Ильющенков Григорий Яковлев

Мать ребёнка: Мария Иванова

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Булохова Евдокия (Авдотья) Яковлева

Мать ребёнка: Мария Иванова

Рождение ребёнка
05.12.1795

Дочь: Варвара ст

Мать ребёнка: Мария Иванова

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.02.1798

Сын: Алексей Яковлев

Мать ребёнка: Мария Иванова

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 14.03.1800

Дочь: Дария Яковлева

Мать ребёнка: Мария Иванова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.05.1802

Дочь: Мавра Яковлева

Мать ребёнка: Мария Иванова

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Варвара Яковлева

Мать ребёнка: Мария Иванова

Смерть
28.02.1808
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: горячкою
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