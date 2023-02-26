Дария Яковлева
Место рожденияд.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 14.03.1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 14.03.1800
Отец: Ильющенок Яков Фёдоров
Мать: Мария Иванова
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.08.1820
Сын: Тит (по крёстному)
Отец ребёнка: не указан
д.Слобода вотчины Дмитрия Лидова Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно