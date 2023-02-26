Дария Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДария Яковлева

Дария Яковлева

avatar

Место рождения

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 14.03.1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 14.03.1800

Отец: Ильющенок Яков Фёдоров

Мать: Мария Иванова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.08.1820

Сын: Тит (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

д.Слобода вотчины Дмитрия Лидова Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close