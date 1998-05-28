Вихневич (Кондратова) Александра Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вихневич (Кондратова) Александра Михайловна

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Место рождения

Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

15.05.1921

Дата смерти

28.05.1998

Пол

Женский

Отец

1899 г.р.

Мать

Около 1898 г.р.

Дети

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Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1921

Отец: Кондратов Михаил Андреев

Мать: Кондратова Устинья

Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
Архив СКО г. ПП. д. 855 л.д 113 книга Загс о рождении 1921 год Токушинский сельсовет
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вихневич Иван Иванoвич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вихневич Иван Иванoвич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вихневич Иван Иванoвич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вихневич Иван Иванoвич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Токарева (Вихневич) Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Вихневич Иван Иванoвич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вихневич Иван Иванoвич

Смерть
28.05.1998
Курган, город Курган, Курганская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость

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