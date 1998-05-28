Вихневич (Кондратова) Александра Михайловна
Место рождения
Дата рождения15.05.1921
Дата смерти28.05.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1921
Отец: Кондратов Михаил Андреев
Мать: Кондратова Устинья
Архив СКО г. ПП. д. 855 л.д 113 книга Загс о рождении 1921 год Токушинский сельсовет
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Токарева (Вихневич) Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Вихневич Иван Иванoвич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
28.05.1998
Курган, город Курган, Курганская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость