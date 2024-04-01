Кондратов Михаил Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.10.1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1899
Отец: Кондратов Андрей Матвеев
Мать: Кондратова Анна Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кондратова Устинья
Рождение ребёнка
15.05.1921
Дочь: Вихневич (Кондратова) Александра Михайловна
Мать ребёнка: Кондратова Устинья
Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
Архив СКО г. ПП. д. 855 л.д 113 книга Загс о рождении 1921 год Токушинский сельсовет
Смерть
Неизвестно