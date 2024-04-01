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Кондратов Михаил Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1899

Отец: Кондратов Андрей Матвеев

Мать: Кондратова Анна Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондратова Устинья

Рождение ребёнка
15.05.1921

Дочь: Вихневич (Кондратова) Александра Михайловна

Мать ребёнка: Кондратова Устинья

Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
Архив СКО г. ПП. д. 855 л.д 113 книга Загс о рождении 1921 год Токушинский сельсовет
Смерть
Неизвестно

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