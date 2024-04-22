Вихневич Иван Иванoвич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Токарева Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Вихневич Александра Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно