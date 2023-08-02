Григорий Ларионов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Горшков Ларион Иванов
Мать: Марфа Филиппова
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Наталия Григрьева
Мать ребёнка: Марья Астафьева
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Марья Астафьева
Урывкино, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Екатерина Григорьева
Мать ребёнка: Марья Астафьева
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Агрофена Григорьева
Мать ребёнка: Марья Астафьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Астафьева
Смерть
Неизвестно