Григорий Ларионов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорий Ларионов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Горшков Ларион Иванов

Мать: Марфа Филиппова

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Наталия Григрьева

Мать ребёнка: Марья Астафьева

Рождение ребёнка
1849

Сын: Горшков Ефим Григорьев

Мать ребёнка: Марья Астафьева

Урывкино, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Екатерина Григорьева

Мать ребёнка: Марья Астафьева

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Агрофена Григорьева

Мать ребёнка: Марья Астафьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Астафьева

Смерть
Неизвестно
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