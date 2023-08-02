Марфа Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Филиппова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1782 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Оксинья Ларионова

Отец ребёнка: Горшков Ларион Иванов

Рождение ребёнка
1816

Сын: Горшков Марк Ларионов

Отец ребёнка: Горшков Ларион Иванов

Пановка, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Фелицата Ларионова

Отец ребёнка: Горшков Ларион Иванов

Пановка, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1822

Сын: Григорий Ларионов

Отец ребёнка: Горшков Ларион Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горшков Ларион Иванов

Смерть
Неизвестно
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