Марфа Филиппова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Оксинья Ларионова
Отец ребёнка: Горшков Ларион Иванов
Рождение ребёнка
1816
Отец ребёнка: Горшков Ларион Иванов
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Фелицата Ларионова
Отец ребёнка: Горшков Ларион Иванов
Рождение ребёнка
1822
Сын: Григорий Ларионов
Отец ребёнка: Горшков Ларион Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно