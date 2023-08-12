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Марья Астафьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Ларионов

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Наталия Григрьева

Отец ребёнка: Григорий Ларионов

Рождение ребёнка
1849

Сын: Горшков Ефим Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Ларионов

Урывкино, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Екатерина Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Ларионов

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Агрофена Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Ларионов

Смерть
Неизвестно

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