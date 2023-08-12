Марья Астафьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Ларионов
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Наталия Григрьева
Отец ребёнка: Григорий Ларионов
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Григорий Ларионов
Урывкино, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Екатерина Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Ларионов
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Агрофена Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Ларионов
Смерть
Неизвестно