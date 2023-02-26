Гладышева Надежда Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гладышева Надежда Александрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Сын: Гладышев Алексей Иоаннов

Отец ребёнка: Гладышев Иван Михайлов

Рождение ребёнка
15.11.1899

Дочь: Екатерина Иванова

Отец ребёнка: Гладышев Иван Михайлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Гладышев Петр Иванович

Отец ребёнка: Гладышев Иван Михайлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Гладышев Федор Иванович

Отец ребёнка: Гладышев Иван Михайлов

Смоленская обл., г. Демидов
Рождение ребёнка
1921

Сын: Гладышев Сергей Иванович

Отец ребёнка: Гладышев Иван Михайлов

Смоленская обл., г. Демидов
Рождение ребёнка
1926

Сын: Гладышев Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Гладышев Иван Михайлов

г.Демидов Смоленской обл.
Смерть
Неизвестно
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