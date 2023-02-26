Гладышева Надежда Александрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Гладышев Иван Михайлов
Рождение ребёнка
15.11.1899
Дочь: Екатерина Иванова
Отец ребёнка: Гладышев Иван Михайлов
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Гладышев Иван Михайлов
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Гладышев Иван Михайлов
Смоленская обл., г. Демидов
Рождение ребёнка
1921
Отец ребёнка: Гладышев Иван Михайлов
Смоленская обл., г. Демидов
Рождение ребёнка
1926
Сын: Гладышев Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Гладышев Иван Михайлов
г.Демидов Смоленской обл.
Смерть
Неизвестно