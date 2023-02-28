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Гладышев Петр Иванович

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1884 г.р.

Мать

До 1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Гладышев Иван Михайлов

Мать: Гладышева Надежда Александрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Военная награда
02.08.1943
Орден Красной Звезды
Военная награда
21.06.1944
Орден Отечественной войны I степени
Военная награда
08.03.1945
Орден Отечественной войны I степени
Военная награда
18.05.1945
Орден Красного Знамени
Военная служба
1945
полковник арт.-тех. службы
Смерть
Неизвестно
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