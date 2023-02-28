Гладышев Петр Иванович
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Военная награда
02.08.1943
Орден Красной Звезды
Военная награда
21.06.1944
Орден Отечественной войны I степени
Военная награда
08.03.1945
Орден Отечественной войны I степени
Военная награда
18.05.1945
Орден Красного Знамени
Военная служба
1945
полковник арт.-тех. службы
Смерть
Неизвестно