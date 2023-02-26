Гладышев Федор Иванович
Место рожденияСмоленская обл., г. Демидов
Дата рождения1918
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Смоленская обл., г. Демидов
Военная служба
1939
Москворецкий РВК, Московская обл., г. Москва, Москворецкий р-н
Военная награда
10.09.1945
Медаль «За отвагу»
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени
Смерть
Неизвестно