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Гладышев Федор Иванович

Место рождения

Смоленская обл., г. Демидов

Дата рождения

1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1884 г.р.

Мать

До 1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Гладышев Иван Михайлов

Мать: Гладышева Надежда Александрова

Смоленская обл., г. Демидов
Военная служба
1939
Москворецкий РВК, Московская обл., г. Москва, Москворецкий р-н
Военная награда
10.09.1945
Медаль «За отвагу»
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени
Смерть
Неизвестно
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