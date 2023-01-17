Выстрчил (Немец) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Выстрчил (Немец) Мария Ивановна

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Место рождения

Владимировка, город Новороссийск, Краснодарский край

Дата рождения

29.06.1900

Дата смерти

14.09.1992

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1900

Отец: Немец Иван Антонович

Мать: Немец Анна

Владимировка, город Новороссийск, Краснодарский край
Бракосочетание
?.06.1920

Муж: Выстрчил Вацлав (Василий Тимофеевич)

Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
Рождение ребёнка
16.06.1922

Сын: Выстрочил Василий Васильевич

Отец ребёнка: Выстрчил Вацлав (Василий Тимофеевич)

Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
Рождение ребёнка
23.04.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Выстрчил Вацлав (Василий Тимофеевич)

Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
Смерть
14.09.1992
Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
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