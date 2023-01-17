Выстрчил (Немец) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения29.06.1900
Дата смерти14.09.1992
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1900
Отец: Немец Иван Антонович
Мать: Немец Анна
Бракосочетание
?.06.1920
Рождение ребёнка
16.06.1922
Сын: Выстрочил Василий Васильевич
Отец ребёнка: Выстрчил Вацлав (Василий Тимофеевич)
Рождение ребёнка
23.04.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Выстрчил Вацлав (Василий Тимофеевич)
Смерть
14.09.1992
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно