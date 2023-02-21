Немец (Длоуга) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Немец (Длоуга) Анна

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Место рождения

Tatobity, Czechia

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Tatobity, Czechia
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Марек Фана Ивановна

Отец ребёнка: Немец Иван Антонович

Рождение ребёнка
1894

Сын: Немец Вацлав Иванович

Отец ребёнка: Немец Иван Антонович

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Крейчик Розалия Ивановна

Отец ребёнка: Немец Иван Антонович

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Канька Анна Ивановна

Отец ребёнка: Немец Иван Антонович

Рождение ребёнка
29.06.1900

Дочь: Выстрчил Мария Ивановна

Отец ребёнка: Немец Иван Антонович

Владимировка, город Новороссийск, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1903

Сын: Немец Иван Иванович

Отец ребёнка: Немец Иван Антонович

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Репш Анна Ивановна

Отец ребёнка: Немец Иван Антонович

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Метла Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Немец Иван Антонович

Рождение ребёнка
1915

Сын: Немец Франц Иванович

Отец ребёнка: Немец Иван Антонович

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Ружена Ивановна

Отец ребёнка: Немец Иван Антонович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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