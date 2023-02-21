Немец (Длоуга) Анна
Место рожденияTatobity, Czechia
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Tatobity, Czechia
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Марек Фана Ивановна
Отец ребёнка: Немец Иван Антонович
Рождение ребёнка
1894
Отец ребёнка: Немец Иван Антонович
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Крейчик Розалия Ивановна
Отец ребёнка: Немец Иван Антонович
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Канька Анна Ивановна
Отец ребёнка: Немец Иван Антонович
Рождение ребёнка
29.06.1900
Дочь: Выстрчил Мария Ивановна
Отец ребёнка: Немец Иван Антонович
Владимировка, город Новороссийск, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1903
Сын: Немец Иван Иванович
Отец ребёнка: Немец Иван Антонович
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Репш Анна Ивановна
Отец ребёнка: Немец Иван Антонович
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Метла Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Немец Иван Антонович
Рождение ребёнка
1915
Сын: Немец Франц Иванович
Отец ребёнка: Немец Иван Антонович
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Ружена Ивановна
Отец ребёнка: Немец Иван Антонович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно